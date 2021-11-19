В ближайшее время всем медучреждениям России предстоит проверка МЧС

В пресс-службе МЧС России сообщенили, что в ближайшее время всем медицинским учреждениям страны предстоит проверка технического состояния электрических сетей и электрооборудования, – сообщает РИА Новости.

В МЧС сообщили, что в ближайшее время «в медучреждениях пройдет обследование электросетей, кабелей и электрооборудования».

«В текущем году по решению судов из-за нарушений требований пожарной безопасности приостанавливалась работа девяти объектов. К административной ответственности было привлечено более 2 тысяч юридических и почти 3 тысячи должностных лиц.

Еще около полутора тысяч дел об административных правонарушениях направлено в суды», – рассказал представитель ведомства.

Москва, Иван Бабурин

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