В ФНС РФ рассказали о методах выявления нелегальных арендодателей

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал 22 ноября в эфире «России 24», что для налоговой инспекции отследить сдачу квартиры в аренду не так сложно и призвал не рисковать с нелегальной сдачей квартир.

По словам Егорова, россиянам лучше не рисковать и зарегистрироваться в качестве самозанятых, чтобы платить небольшой налог с таких доходов. По данным налоговой службы этот налоговый режим уже соблюдают 3,5 млн. человек.

Глава ФНС рассказал, что «90% съема жилья происходит через рекламу в интернете. Это не самый сложный ресурс для доступа, для того чтобы мы идентифицировали эту аренду. Вот режим налога на профессиональный доход, добровольный режим, был сделан специально для таких случаев. Ну, серьезно, 4% от дохода – это не та сумма, ради которой стоит рисковать многим, сдавая квартиру в аренду».

«Подключение занимает три минуты, выход из него занимает одну минуту, платеж автоматический. По-моему, выбор достаточно очевиден и совсем не сложен», – пояснил глава ФНС.

Как сообщают Известия со ссылкой на экспертов, если нарушитель будет пойман, с него будут взысканы налоги за последние три года аренды, а также штраф в размере 20% суммы задолженности. Для того чтобы попасть под уголовную ответственность, срок уклонения от налогов должен составить не менее трех лет, а сумма неуплаченного налога в месяц должна быть не менее 75 тыс. рублей. Срок неуплаты может быть и более коротким, если размер скрытого налога будет превышать 75 тыс. рублей в месяц.

Москва, Иван Бабурин

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