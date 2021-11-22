Указывать национальности всех преступников предложил глава Чечни

Указывать в СМИ национальность всех преступников, а не только выходцев с Кавказа предложил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Хотите абсолютнейшую свободу слова? ВПЕРЕД! С завтрашнего дня называйте всех -русский, башкир, казак, татарин, еврей, удмурт, бурят, якут… – ВСЕХ без исключения! Заодно узнаем, кто больше всех преступает закон», – написал на своей странице Кадыров.

По мнению главы Чеченской республики, произносятся только неуместные отсылки на свободу слова, цензуру, на некое вырванное из общей массы узкое общественное мнение, просьбы не учить работать.

Рамзан Кадыров также написал следующее: «Ладно, если считаете, что национальность преступника должна быть указана, я только за ... Тысячи преступлений по всей России чуть ли не каждый день: изнасилования, домогательства до несовершеннолетних, убийства, грабежи, кражи, угоны, разбои, побои, каннибализм и другие. Сколько раз журналисты, болеющие за свободу слова, указали национальность преступника, его вероисповедание, место рождения или проживания?»

«За последние дни я ни разу не услышал и не прочитал ни одного внятного, аргументированного, взвешенного и убедительного комментария против этого законопроекта, отвечающего своим содержанием принципам национальной политики Российской Федерации», – написал в своем Telegramе Чечни.

Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение сведений о национальности преступника «в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях».

Со своей стороны, глава комиссии по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Павел Гусев заявил, что такой законопроект противоречит не только закону о СМИ, но и Конституции России.

«Мы считаем, что этот закон усугубляет ситуацию и внесет раздор. Более того, для преступной среды создаются благоприятные условия, под которыми можно скрываться и совершать различные злодеяния», – заявил Павел Гусев.

По мнению главы комиссии СПЧ, властям регионов, наоборот, следует знать, как образуются национальные преступные группировки, и работать с этой информацией. Если не упоминать этот факт, то ситуация с преступностью национальных меньшинств только ухудшится.

Грозный, Иван Бабурин

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