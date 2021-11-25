Российские моряки в Черном море отслеживают американский эсминец

Ракетный эсминец «Арли Бёрк» (USS Arleigh Burke), зашедший в Черное море, отслеживает Черноморский флот, – сообщает Интерфакс.

Национальный центр управления обороной Российской Федерации сообщил, что «силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием «Арли Берк» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 25 ноября 2021 года».

Американское командование отправило в Черное море эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением USS Arleigh Burke для совместных операций с союзниками по НАТО, сообщил в четверг Шестой флот ВМС США.

«USS Arleigh Burke» (DDG 51) начал переход в северном направлении в Черное море для действий с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе» – говорится в сообщении.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин называл военные учения альянса в Черном море одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания, которую США исповедуют в отношении России и Китая.

США направили очередной корабль в Черное море на фоне заявлений Вашингтона о концентрации российских войск у границы с Украиной.

Москва, Иван Бабурин

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