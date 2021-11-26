Путин поручил СК и Генпрокуратуре разобраться в причинах ЧП в Кузбассе

О необходимости системной работы для исключения впредь трагедий, подобных произошедшей на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области заявил в пятницу, 26 ноября, Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

В ходе совещания президент заявил: «Поручение имеют и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет – разобраться в причинах этой трагедии. У нас, как только происходят подобные печальные трагические события, так мы начинаем сразу искать причины произошедшего. Нужно, чтобы ничего подобного в будущем не происходило. А для этого нужна системная работа и контроль за ранее принятыми решениями».

Напомним, в четверг, 25 ноября, на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло ЧП, в результате которого погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. После трагедии генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области. Нарушения были выявлены на 25 шахтах региона.

Москва, Иван Бабурин

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