1 декабря в России вступают в силу изменения в ряде законов

В России с 1 декабря вступают в силу изменения в ряде нормативных актов.

С 1 декабря у некоторых категорий россиян произойдет индексация пенсий. Она затронет граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Положенная им фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет в два раза – с 6 044,48 рубля до 12 088,96 рубля. Кроме того, на прибавку могут рассчитывать и те пенсионеры, кто уволился с работы до 1 сентября 2021 года. С 1 декабря им автоматически будет начисляться прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

С 1 декабря в России за подделку маркировки товаров начнут сажать в тюрьму на срок до трех лет и штрафовать до 80 тысяч рублей. Также вводятся административные штрафы за нарушение требований маркировки.

С 1 декабря мошеннические сайты будут блокироваться во внесудебном порядке, причем данная процедура будет занимать всего несколько дней.

Также с 1 декабря станет бесплатным доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Эти ресурсы должны контролироваться или создаваться гражданами России, осуществляющими деятельность на территории страны, и размещаться в зонах «.ru», «.рф», «.su» или «.дети». Притом не менее половины аудитории должно находиться на территории России. Всего в список попал 371 портал, в том числе сайт госуслуг, новостные агрегаторы, поисковики, а также некоторые соцсети и интернет-магазины.

С 1 декабря операторы связи должны начать блокировать корпоративные SIM-карты, если сведения о том, кто ими реально пользуется, окажутся неверны.

Как сообщает Лента.ру, по оценке Mobile Research Group, на данный момент в России используется около 32 миллионов корпоративных SIM-карт. При этом в середине ноября минцифры отчиталось, что на портале госуслуг подтверждено лишь 13,3 миллиона корпоративных SIM-карт. К концу месяца их количество превысило 20 миллионов. По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, после 1 декабря отключить от услуг связи могут более половины корпоративных мобильных номеров (16 миллионов).

1 декабря в семи регионах Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, а также в Севастополе и Якутии. Пилотный стартует проект по внедрению новой системы оплаты труда в медицинской сфере. По новой модели оклады медработников будут рассчитывать с учетом коэффициента в зависимости от сложности труда, а также показателей экономического развития региона.

С 1 декабря по разрешению оперштаба по борьбе с COVID-19 возобновлено авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Позже к ним добавились Куба, Мексика и Катар.

Москва, Иван Бабурин

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