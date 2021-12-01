Из Афганистана в Москву прибыло два самолета с эвакуированными

В Подмосковный аэропорт Чкаловский в течение среды, 1 декабря, прибыло два самолета со студентами и эвакуированными гражданами из Афганистана. Всего самолеты военно-транспортной авиации вывезут более 380 граждан, в числе которых жители России, Киргизии, а также афганские студенты российских вузов.

Как сообщает минобрнауки РФ, эвакуация учащихся организована спецбортом минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина.

В Афганистане продолжается формирование списков афганских студентов на включение их в последующие спецрейсы.

Глава минобрнауки России Валерий Фальков рассказал: «Сегодня в Россию прибыли 138 студентов. Все они учатся в российских университетах или были зачислены на подготовительный курс».

По сообщению Известий, прибывшие в Россию студенты будут обучаться в таких отечественных вузах, как Российский университет дружбы народов, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева, Казанский федеральный университет, Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого и других.

Москва, Иван Бабурин

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