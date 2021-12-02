Путин призвал не руководствоваться бумажными инструкциями в вопросах помощи семьям погибших и пострадавших шахтеров в Кузбассе

Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса поручил правительству РФ и региональным властям детально разобраться в каждом случае с семьями погибших и пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная», а «не руководствоваться в этих вопросах бумажными инструкциями». Президент вновь выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших. Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, – сообщает ТАСС.

Также президент России потребовал и дальше держать на контроле ситуацию на шахте «Листвяжная», где в результате ЧП погиб 51 человек.

«Ситуацию все мы должны держать на постоянном личном контроле и дальше», – сказал Путин, открывая совещание.

Глава государства призвал не руководствоваться бумажными инструкциями в вопросах помощи пострадавшим и их семьям, а также поручил кабмину и региональным властям детально разобраться в каждом случае.

«Прошу правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой, родным и близким погибших и пострадавших, детально разобраться в каждом конкретном случае. Здесь нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями», – сказал он.

Президент также поручил определить индивидуальные меры поддержки каждой семьи, где есть погибшие и пострадавшие.

Путин обратил внимание участников совещание, что, согласно предварительным данным, авария на «Листвяжной» произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности.

Следует отметить, Владимир Путин объявил, что на совещании отдельно будет поднята тема возможности приостановки работы шахт в регионе и заявил о недопустимости эксплуатации мужества шахтеров, а также подчеркнул, что жизнь и здоровье людей, работающих на шахтах, должны быть защищены.

«Шахтерский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты, их жизнь, здоровье должны быть защищены», – указал Путин.

Кроме того глава государства обратил внимание на персональную ответственность всех, кто участвует в организации производства: «и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников, тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску».

Следует отметить, что президент России попросил персонально главу совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева объяснить отсутствие условий безопасности на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, а также доложить, следили ли за этим.

«Михаил Юрьевич Федяев, а совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?» – спросил Путин у председателя совета «СДС-Уголь».

Москва, Иван Бабурин

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