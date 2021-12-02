Масштабные проверки шахт пройдут в десяти регионах России

Генпрокурор РФ Игорь Краснов на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса у президента России заявил о намерении провести масштабные проверки всех угольных шахт, – сообщает Интерфакс.

Игорь Краснов сообщил, что проверки пройдут в десяти угледобывающих регионах страны: «Это республика Коми, Саха-Якутия, Тыва, Приморский, Хабаровский края, Самарская, Сахалинская, Ростовская, Челябинская области, а также Чукотский автономный округ».

Российский генеральный прокурор также предложил ввести систему онлайн отслеживания местонахождения шахтеров в забое для исключения возможности подмены данных дистанционного мониторинга индивидуальных датчиков.

«Разработку и обслуживание такой программы необходимо поручить организациям с соответствующим уровнем квалификации сотрудников», – добавил Краснов.

По словам Краснова, среды выявленных нарушений на шахте «Листвяжная» оказались неисправные источники питания, датчики измерения метана. Кроме того, на шахте не проводились работы по модернизации системы определения местонахождения персонала в горных выработках, сотрудники допускались в шахту без средств индивидуальной защиты. Генпрокурор также добавил, что на шахте были случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля.

Вашингтон, Иван Бабурин

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