В России введут запрет на одноразовую посуду и цветной пластик

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России может быть введен запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика. Вице-премьер отметила, что запрет планируется ввести в начале 2023 года, – сообщает ТАСС.

«Запрет будет в отношении, например, одноразовой посуды или неперерабатываемого пластика цветного, то есть здесь ничего не поменялось», – сообщила Абрамченко журналистам во вторник, 7 декабря.

Как сообщалось ранее, компания «Российский экологический оператор» (РЭО) подготовила список из 28 одноразовых пластиковых товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране.

В перечень РЭО вошли: одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (кроме лекарств), упаковка для куриных и перепелиных яиц. Кроме того, под запрет попадут несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов.

Москва, Иван Бабурин

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