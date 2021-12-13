В Костроме Снегурочка пугает детей

Установленная властями Костромы скульптура Снегурочки не нравится местным жителям и пугает детей, – сообщает РИА Новости.

«Скульптура из проволоки, она светится в темноте и пугает детей», – сообщают в соцсетях местные жители.

Некоторые костромичи сравнили местную Снегурочку с памятником Аленке из Нововоронежа, который тоже вызвал волну негодования. Со своей стороны, городские власти рассказали агентству, что не видят в фигуре Снегурочки ничего пугающего.

Руководитель городской службы муниципального заказа Андрей Шилин сказал следующее: «Для меня она не страшная. Делали ее костромские мастера. Сначала Снегурочка была одна, потом ее дополнили малыми формами – установили рядом новогодние шары и елочки. Все это вместе с уличным освещением зажигается вечером, иллюминация смотрится очень хорошо, на мой взгляд опять же. В целом, если сравнивать ее с той Аленкой, которая гремела на всю страну, наша Снегурочка очень даже хороша». Андрей Шилин отметил, что скульптуру планируется покрасить заново и обновить подсветку.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что эту фигуру заказали еще два года назад, а также сказали, что Снегурочка является символом Костромы.

Кострома, Иван Бабурин

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