Весной следующего года Россию могут начать покидать иностранные специалисты

Смягчить новые требования к медицинскому обследованию работников попросили десять крупнейших объединений, представляющих интересы иностранного бизнеса в России. Согласно нововведению, иностранным работникам с марта 2022 года придется каждые три месяца проходить комплексное медобследование, включая тест на ВИЧ и наркотики, – сообщает издание Ведомости.

Авторы обращения указывают на то, что новые требования к медицинскому обследованию работников существенно осложнят привлечение в Россию иностранных инвестиций и «приведут к оттоку высококвалифицированных иностранных специалистов».

Письмо, адресованное российским властям, подписали десять ассоциаций: Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП), Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Американская торговая палата в России (AmCham), Восточный комитет германской экономики, Российско-Британская торговая палата, Финско-Российская торговая палата, Франко-российская торгово-промышленная палата, Ассоциация итальянских промышленников «Confindustria Russia», Японская внешнеторговая палата (Джетро) в России, Федеральная палата экономики Австрии (WKO).

Письмо направлено первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Копии направлены помощнику президента Максиму Орешкину, главам Минздрава, МВД, Минромторга и Минэкономразвития.

Председатель правления Германо-Российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп со своей стороны заявил: «Давно уже ни один законодательный акт не вызывал такой огромной волны непонимания, разочарования и возмущения среди тысяч иностранных менеджеров. Есть риск, что для важных России иностранных менеджеров страна во многом потеряет свою привлекательность как место работы», – сообщают Ведомости.

«Масштабное обследование каждые 90 дней – это издевательство», – заявил президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко.

В свою очередь, представитель минэкономразвития сообщил следующее: «как и во всех странах, наши эпидемиологические службы требуют соблюдения жестких инструкций, чтобы не допустить возобновления масштабного распространения коронавирусной инфекции. Мы находимся в постоянном диалоге с санитарными властями, стараемся соблюсти баланс между ограничительными мерами и интересами бизнеса».

Как отмечает источник Ведомостей, который принимал участие 13 декабря в закрытой части встречи Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) с министром экономического развития РФ (МЭР), Максим Решетников «обнадежил инвесторов, что данный вопрос будет проработан специалистами МЭР с санитарными и контролирующими органами».

Следует отметить, что с 1 марта 2022 г. иностранцы должны будут раз в три месяца проходить медицинское обследование, включая проверку на употребление наркотиков и наличие таких инфекций, как ВИЧ/СПИД, лепра, туберкулез, сифилис и COVID-19.

Москва, Иван Бабурин

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