В России зарегистрировано лекарство от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что минздрав России зарегистрировал в среду, 22 декабря, препарат для лечения коронавируса «МИР 19».

Как сообщила пресс-служба ФМБА, минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «МИР 19», разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России.

«МИР 19» – этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов: действующее вещество – малые интерферирующие РНК – и пептид-носитель.

«МИР 19» вдыхают с помощью ингалятора через маску. У него не обнаружили побочных эффектов. Препарат действует на участок генома коронавируса, отвечающий за его репликацию, что не дает вирусу размножаться.

Как сообщалось ранее, ФМБА 15 октября внесло регистрационное досье на препарат «Мир-19», содержащее весь необходимый пакет документов и промежуточный отчет по проведению второй фазы клинических исследований.

Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Как ранее сообщала глава ФМБА Вероника Скворцова, препарат не влияет на человеческий геном и иммунитет, он безопасен. При этом лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.

Москва, Иван Бабурин

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