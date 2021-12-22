СМИ-иноагенты смогут задавать вопросы Путину на большой пресс-конференции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала» в среду, 22 декабря, сообщил, что СМИ-иноагенты будут иметь право задать вопрос Владимиру Путину на большой пресс-конференции.

«Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным. Он никоим образом не запрещает работу СМИ. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги живут. Не нужно преувеличить и искать нюансы, их нет. Такие же СМИ, так же участвуют в пресс-конференции, будут иметь право задать свой вопрос главе государства», – сказал Песков

Пресс-секретарь главы государства прокомментировал также участие в пресс-конференции президента РФ вызванного в прокуратуру одиозного украинского журналиста-блогера Романа Цимбалюка: «Признать виновным в нарушении действующего закона только суд. Это действительно украинский журналист, который работает в РФ. Мы не хотим уподобляться украинским властям, которые изгнали всех российских журналистов давно из Киева. У нас действует закон о СМИ, который предоставляет равные права зарубежным СМИ и нашим российским СМИ».

Ранее СМИ сообщали о том, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам.

Москва, Иван Бабурин

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