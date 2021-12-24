Две ЛГБТ-группы из регионов России признаны иногатентами

Минюст РФ в пятницу, 24 декабря, включил в список иностранных агентов еще два незарегистрированных ЛГБТ-движения из регионов России, сообщает Интерфакс.

В сообщении минюста говорится: «24 декабря в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс»* и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа «Выход»*.

На прошлой неделе, российский минюст включил в перечень НКО-иноагентов и реестр незарегистрированных организаций два дальневосточных ЛГБТ-движения – организацию «Лилит»* и дальневосточное общественное движение «Маяк»*.

Указывается, что в качестве источника финансирования этих четырех организаций: ЛГБТ+ «Реверс»*, группа «Выход»*, «Лилит»* и «Маяк»*, ведомство называет благотворительный фонд социально-правовой помощи «Сфера»*.



*Организация признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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