В дни новогодних каникул в Роспотребнадзор можно будет пожаловаться на качество детских подарков

Главный санитарный врач РФ Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом заявила, что в период новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы. По словам Поповой в стране будет установлен контроль по недопуску в торговые сети просроченных продуктов питания, кроме того, на горячую линию ведомства можно обратиться по вопросам качества детских подарков.

«Учитывая особенность новогодних праздников, продолжает работу горячая линия. Мы также принимаем обращения граждан и разъясняем ситуацию по детским новогодним подаркам, по качеству и срокам годности пищевых продукции, мы усиливаем контроль на предмет недопущения появления в торговой сети просроченных продуктов питания, что, к сожалению, бывает в длительные выходные дни», – сказала Попова.

По словам главного санитарного врача, специалисты Роспотребнадзора в праздники переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства.

Анна Попова заявила следующее: «Все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, запасы материальные пополнены для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора. В период новогодних праздников продолжит работу колл-центр Роспотребнадзора. Специалисты принимают обращения по профилактике, тестированию коронавируса и жалобы, и разъяснения мы даем на трех языках».

Москва, Иван Бабурин

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