Губернатор премировал своего зама за отказ от взятки

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выписал премию в 47 тысяч рублей вице-губернатору Сергею Федотову, отказавшемуся от взятки в 3 миллиона рублей, – сообщает ресурс Penzasmi.

«Глава региона объявил благодарность и пообещал премировать вице-губернатора Сергея Федотова, благодаря которому была пресечена попытка совершить противоправное действие коррупционного характера», – сообщают пензенские СМИ.

Сообщается, что полученную премию в размере более 47 тысяч рублей вице-губернатор перевел в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам.

Как сообщалось ранее, сотрудница администрации Каменского района хотела обеспечить себе победу в конкурсе на замещение должности главы администрации, передав Федотову 3 миллиона рублей. От незаконного вознаграждения вице-губернатор отказался и сообщил о противоправных действиях УФСБ.

Пензенский губернатор сообщил, что должностные лица Каменской районной администрации решили таким образом купить должность главы администрации района. «Взяли три миллиона рублей и поехали в правительство области, искать, как эту задачу решить, кому бы эти деньги всучить», – рассказал Олег Мельниченко.

Также губернатор Пензенской области сделал следующее заявление: «Всех, кто не слышит, хочу предупредить, что у меня хорошие взаимодействия со всеми правоохранительными органами и спецслужбами. У нас есть договоренность, когда мы видим коррупционную составляющую в действиях тех или иных руководителей и не только руководителей, мы обмениваемся информацией. Я незамедлительно ставлю в известность, и мы предпринимаем меры, чтобы пресечь эту деятельность».

По информации ГТРК «Пенза», чиновница признала свою вину и сейчас находится под домашним арестом.

Пенза, Иван Бабурин

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