В России стало возможным зарегистрировать все акты гражданского состояния в любом ЗАГСе страны

В четверг, 30 декабря, вступили в силу изменения в федеральный закон №143 «Об актах гражданского состояния». Теперь законом устанавливается, что государственная регистрация акта производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя.

Начиная с 30 декабря зарегистрировать рождение ребенка, оформить развод или усыновление, а также другие акты гражданского состояния в ЗАГСе любого региона России. Кроме этого, регионам предоставлены полномочия «по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке».

Напомним, что ранее рождение ребенка могло быть зарегистрировано в ЗАГСе только по месту собственно рождения или по месту жительства родителей, расторжение брака – по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака, усыновление – по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей. В любом ЗАГСе можно было только зарегистрировать брак.

Кроме того, теперь, согласно закону, сведения о государственной регистрации рождения и смерти, содержащиеся в реестре ЗАГС будут передаваться минздраву России.

Вступившим в силу законом предусматривается также создание федеральных реестров медицинских документов о рождении и смерти. Порядки ведения указанных реестров, в том числе порядки доступа к сведениям, содержащимся в них, порядки и сроки представления сведений в эти реестры устанавливаются правительством РФ.

Москва, Иван Бабурин

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