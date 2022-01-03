Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся угольной отрасли России

Президент России по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, состоявшегося 2 декабря 2021 года, дал ряд поручений правительству Российской Федерации совместно с Госдумой, – сообщает сайт Kremlin.ru

В документе говорится, что Президент РФ поручил до 1 мая 2022 года рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения компенсационных выплат на опасном производстве за счет владельца, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

В поручении президента говорится: «Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения за счёт эксплуатирующей организации или иного владельца опасного производственного объекта размера компенсационных выплат в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте».

Ответственными назначены глава российского кабмина Михаил Мишустин и генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Кроме того, согласно поручению президента РФ правительство и Госдума в срок да 1 января 2023 года должны внести изменения в КоАП, которые позволят приостанавливать деятельность шахт, не соблюдающих требования к проведению дегазации.

«Обеспечить внесение в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях изменений, предусматривающих применение административного наказания в виде административного приостановления деятельности за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля (горючих сланцев)», – говорится в поручении. Ответственными за это поручение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, в перечень поручений президента РФ вошли такие пункты, как рассмотрение целесообразности увеличения компенсационных выплат на опасном производстве за счет владельца; меры по последовательному выводу из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности; установка видеорегистраторов при госнадзоре на опасных производственных объектах; разработка требований аэрологической безопасности на объектах ведения подземных горных работ; создание финансовых механизмов, гарантирующих выполнение работ по ликвидации горных выработок; внесение в законодательство поправок, предусматривающих административную ответственность для лиц, контролирующих шахты, в случае аварий или инцидентов.

Москва, Иван Бабурин

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