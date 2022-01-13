Российские десантники возвращаются из Казахстана

Пресс-служба минобороны РФ сообщает, что первые подразделения российских десантников из состава сил ОДКБ вернулись из Казахстана в пункт постоянной дислокации в Иваново.

В сообщении минобороны говорится: «Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома «Алма-Аты» на аэродром «Иваново-Северный», вернулись в пункт постоянной дислокации».

Как ранее сообщил секретариат ОДКБ, главы оборонных ведомств стран организации подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации.

Напомним, что в первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В бывшей столице Казахстана началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ руководство страны ввело чрезвычайное положение по всей республике до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.

Москва, Иван Бабурин

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