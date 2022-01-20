Глава «Газпрома» стал Героем труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Героя труда Российской Федерации» председателю Правления ПАО «Газпром» , заместителю председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Алексею Миллеру, – следует из опубликованного 20 января указа.

В указе говорится, что Алексею Миллеру почетное звание присвоено «за особые трудовые услуги перед государством и народом».

Следует отметить, что Алексею Миллеру 31 января исполнится 60 лет. Он экономист по образованию. Руководит «Газпромом» с 2001 года. Он уже является кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством» I и IV степени, ордена Александра Невского и других российских и зарубежных наград.

Ранее в этот же день Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Андрея Первозванного первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Шаймиев возглавлял Татарстан с 1991 по 2010 год.

В 2017 году президент РФ лидер подписал указ о присвоении звания «Герой Труда» экс-главе Татарстана.

Герой Труда Российской Федерации – высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом, государственная награда Российской Федерации. Звание присваивается гражданам Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.

Москва, Иван Бабурин

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