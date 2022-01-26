В России на развитие села в 2022 году выделят более 40 млрд. рублей

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе оперативного совещания президента России Владимира Путина с правительством сообщила, что финансирование программы комплексного развития сельских территорий в 2022 году составит 40,7 млрд рублей, – сообщает ТАСС.

Вице-премьер сообщила: «Данная программы является нашим приоритетом. В текущем году в бюджете на ее мероприятия предусмотрено 40,7 млрд. рублей. Средства будут направлены на благоустройство сельских территорий, создание комфортной среды для жизни и работы на сельских территориях и субсидирование ранее выданных кредитов по сельской ипотеке».

Отмечается, что в прошлом году на реализацию программы было направлено дополнительно 10,7 млрд. рублей. Вице-премьер пояснила, что эти средства были направлены в первую очередь на сельскую ипотеку и развитие инфраструктуры. Всего на реализацию программы в 2021 году направили 39,7 млрд. рублей.

Как рассказала Абрамченко, 2021 год стал вторым годом реализации программы комплексного развития сельских территорий, за два года улучшены условия жизни восьми миллионов человек, проживающих в 6,5 тыс. сельских населенных пунктов, что составляет 22% сельского населения России.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»