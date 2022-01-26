В 2023 году в российских школах полностью отменят третью смену

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что в 2023 году вопрос с третьей сменой в школах будет решен, – сообщает РИА Новости

Российский министр просвещения на совещании заявил: «Доля школ с третьей сменой за последние два года сократилась в два раза, но этот вопрос еще на контроле. И в следующем году он будет полностью закрыт».

Сообщается, что на сегодняшний день третья смена сохраняется в школах Тувы, Бурятии, Дагестана и Чечни.

Москва, Иван Бабурин

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