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Среда, 26 января 2022, 22:06 мск

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В России подорожает водка

На официальном портале правовой информации опубликован приказ министерства финансов о повышении минимальной розничной цены на водку и крепкие спиртные напитки.

В документе говорится, что минимальная цена на водку в рознице будет увеличена с нынешних 243 до 261 руб. Самый дешевый коньяк в магазинах подорожает с 446 до 480 руб. Минимальная розничная цена бренди вырастет с 324 до 348 руб.

Приказ вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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