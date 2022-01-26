В России подорожает водка

На официальном портале правовой информации опубликован приказ министерства финансов о повышении минимальной розничной цены на водку и крепкие спиртные напитки.
В документе говорится, что минимальная цена на водку в рознице будет увеличена с нынешних 243 до 261 руб. Самый дешевый коньяк в магазинах подорожает с 446 до 480 руб. Минимальная розничная цена бренди вырастет с 324 до 348 руб.
Приказ вступит в силу через 10 дней после опубликования.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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