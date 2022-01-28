В России за прошлый год умерло более миллиона человек

Согласно данным Росстата в 2021 году естественная убыль населения России составила 1,04 миллиона человек.

По данным ведомства, в январе-декабре 2021 года в России смертность выросла на 15,1% и составила 2,445 миллиона человек (за 2020 год – 2,124 миллиона человек). Рождаемость за этот же период снизилась на 2,3% и составила 1,4 миллиона человек (против 1,43 миллиона в прошлом году).

В 2020 году естественная убыль населения России составила 688,7 тысячи человек.

В декабре 2021 года в России смертность составила 215 тысяч человек, снизившись на 11,4% в годовом выражении. Как отмечает Росстат, снижение зафиксировано второй раз за все время пандемии.

В предыдущий раз снижение смертности было отмечено в мае 2021 года (тогда она снизилась на 6,1% – впервые с апреля 2020 года).

Рождаемость в России в декабре 2021 года снизилась на 8,8% и составила 117 946 человек (в декабре 2020 года на свет появилось 129 387 младенцев).

Москва, Иван Бабурин

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