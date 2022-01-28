В восьми российских регионах снижены тарифы на электричество

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что в восьми регионах России удалось снизить тарифы на электроэнергию. Речь идет о Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Курганской, Тюменской и Ростовской областях, республиках Калмыкия и Алтай и Алтайском крае, – сообщает Российская газета.

Сообщается, что с 1 января 2023 года тарифы на передачу электроэнергии в регионах будут устанавливаться на пять лет. По мнению ФАС, пятилетнее планирование тарифов может «повысить инвестиционную привлекательность электроэнергетической отрасли, качество электроснабжения, позволит устанавливать долгосрочные тарифы для потребителей».

Следует напомнить, что ранее правительство РФ утвердило новый порядок расчета цен на электроэнергию: регионы смогут вводить дифференциацию тарифов для населения в зависимости от объемов

потребления. Отмечается, что нововведение призвано ограничить возможность использования льготного электричества для майнинга криптовалют.

Кроме того, глава ФАС сообщил, что в 2021 году ведомство издало 49 приказов об отмене тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 34 регионах,.

«Из тарифов исключено 5 миллиардов 600 миллионов рублей. Эта работа приводит к реальной экономии средств граждан и предприятий», – сообщил Максим Шаскольский.

Москва, Иван Бабурин

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