С 1 февраля в России вступают в силу ряд законодательных изменений

В жизни граждан России с 1 февраля ждет ряд изменений: вырастут материнский капитал и пенсии, заработает налог на банковские вклады и появится гарантия несгораемой суммы на счете должников, заработает защита от покупки аварийного жилья и др., – сообщают СМИ.

Так, с 1 февраля размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 524,5 тысячи рублей. Выплата на второго ребенка увеличится до 693,1 тысячи рублей, однако такую сумму получат те, кому не выплатили маткапитал на первого ребенка. В противном случае родители получат 168,6 тысячи рублей.

Размер пособия при рождения ребенка изменится более чем на тысячу рублей . Оно вырастет до 19 981 рубля. Отмечается, что выплаты будут получать все российские семьи вне зависимости от работы и уровня дохода.

Максимальная сумма декретных выплат с 1 февраля составит 360 164 рубля за 140 дней. Кроме того, пособие по уходу за первым ребенком также вырастет с 7 493 до 31 282 рублей.

Беременные супруги призывников будут получать единовременные выплаты в размере 32 420 рублей. Мать или опекун ребенка призывника получат 13 895 рублей.

Максимальная выплата, которая положена усыновителям ребенка старше семи лет или с ограничениями по здоровью с 1 февраля станет 156 429 рублей.

На 8,6 % вырастут пенсии. Документ, подписанный Владимиром Путиным, предполагает, что индексация пенсии пройдет задним числом – с 1 января 2022 года. Ожидается, что после изменений средний размер пенсии в России составит 18 984 рубля.

Кроме того, с 1 февраля в России начнет действовать налог на банковские вклады. Закон о налогообложении доходов владельцев банковских вкладов, который приняли еще в 2020 году, заработает с 1 февраля 2022. Речь идет о процентах, которые превышают определенную сумму. Ее будут рассчитывать ежегодно по формуле: один миллион рублей, умноженный на ключевую ставку Центробанка, действующую на 1 января налогового периода (календарного года). Размер не подлежащей налогообложению суммы процентов за 2021 год составляет 42,5 тысячи рублей. Налог необходимо выплатить до 1 декабря 2022 года.

Вступивший в силу закон о несгораемой сумме для должников гарантирует должникам несгораемый остаток от зарплаты или пенсии, который будет сохраняться на картах. Он будет равняться размеру прожиточного минимума. Это не коснется только тех, кто платит алименты.

С 1 февраля начнет действовать защита от покупки жилья в аварийных домах. Это означает, что нформацию о том, что дом находится в аварийном состоянии, начали включать в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН). Согласно регулирующему этот процесс закону, в России заработает механизм информирования покупателей об аварийном состоянии домов.

Изменится ГОСТ похорон в братских могилах. По новому государственному стандарту изменится порядок срочного захоронения в братских могилах трупов людей и животных, которые погибли в ходе военных конфликтов или в результате ЧС в мирное время. Теперь будет необходимо учитывать правила застройки, расстояние до жилых домов, рельеф местности, а также расположение источника водоснабжения и другое.

© 2022, РИА «Новый День»