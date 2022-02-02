В свердловской области начались учения ракетных войск стратегического назначения

Пусковые установки мобильного ядерного ракетного комплекса «Ярс» Тагильской дивизии РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования в Свердловской области. Тактические учения проводятся в Тагильском ракетном соединении, отрабатывается противодействие диверсионным формированиям, – сообщили в минобороны РФ.



В военном ведомстве также сообщили, что в ходе учения стратегические ракетчики в том числе отработают скрытную переброску ракетных комплексов на полевые позиции.

«В ходе учения подразделения противодиверсионной борьбы на полевых позициях выполняют задачи по скрытому перемещению, ведению разведки с помощью беспилотной авиации и новейших средств связи», – рассказали в минобороне.



По сценарию учений условный противник действует на дальних подступах к позициям ракетного полка комплекса «Ярс» и собирается заминировать дорогу. Пусковые установки «Ярсов» будут выведены на боевое патрулирование, для обнаружения диверсантов будут применены беспилотники, входящие в комплект противодиверсионной машины «Тайфун-М».

Тагильское ракетное соединение награждено Памятным Знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР за заслуги в деле защиты Родины и достигнутые высокие результаты в боевой подготовке (1967 г.), Юбилейным Почетным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР в ознаменование 50-летия образования СССР (1972 г.), Переходящим Красным Знаменем Военного совета РВСН (1972 г.), Вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть» (1972 г.), Почетным Знаменем от администрации города Нижний Тагил (2000 г.).

Екатеринбург, Иван Бабурин

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