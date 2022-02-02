Путин встретился с Кадыровым

Президент России Владимир Путин встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым в Москве, – сообщает пресс-служба главы Чечни.

В сообщении говорится: «Президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Р. Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике».

Отмечается, что в ходе встречи с президентом Кадыров отметил, что благодаря эффективным мерам, принимаемым под руководством президента России, Чечне удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса.

Пресс-служба Кадырова, цитируя главу Чеченской республики, сообщает следующее: «По основным экономическим показателям также наблюдается устойчивый рост – увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства. Вырос объем инвестиций в основной капитал. В 2021 году мы реализовали 247 инвестпроектов на 34 миллиарда рублей. На стадии реализации 618 проектов почти на 121 миллиард рублей с созданием 11 тысяч рабочих мест».

Сообщается, что Рамзан Кадыров рассказал Путину о снижении безработицы в регионе до 8%, а также о том, что с 2014 года уровень дотационности бюджета республики снизился более чем на 27%(с 69,6% до 42,4%).

Кроме того, глава Чечни сообщил о введении более 1 миллиона квадратных метров жилья, что превышает плановых показателей на 33 процента.

Москва, Иван Бабурин

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