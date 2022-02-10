В Грозном хотят переименовать суды

В Государственную Думу РФ от парламента Чеченской Республики поступил законопроект об изменении названий районных судов Грозного, соответствующий документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

В документе чеченских депутатов говорится о следующих предложениях по переименованию: Ленинский районный суд Грозного предлагается переименовать в Ахматовский, Октябрьский в Байсангуровский, Старопромысловский в Висаитовский, а Заводской в Шейх-Мансуровский.

Районы столицы Чеченской республики, где находятся эти четыре суда, получили свои нынешние названия в декабре 2020 года решением городской думы Грозного. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сохранение старых названий судов создает неудобства для граждан.

Сообщается, проблема состоит в том, что в российском законодательстве не прописан механизм переименования судов. В пояснительной записке говорится, что просто упразднить старые районные суды и создать вместо них новые – сложная процедура, а президенту России потребуется переназначить всех судей Грозного.

Грозный, Иван Бабурин

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