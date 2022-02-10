В России создана Межведомственная комиссия по вопросам миграции

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Согласно документу, также утверждаются положения комиссии и ее состав, – сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
В документе говорится: «Образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики».
Новую структуру возглавит заместитель председателя Совбеза России, в настоящее время этот пост занимает Дмитрий Медведев.
Отмечается, что комиссия создана для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности государства в миграционной сфере и регулирования процессов миграции в интересах социально-экономического развития.
В тексте указа также говорится: «Структура также будет координировать деятельность различных органов власти и организаций в вопросах миграционной политики».
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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