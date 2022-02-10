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Четверг, 10 февраля 2022, 22:09 мск

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В России создана Межведомственная комиссия по вопросам миграции

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Согласно документу, также утверждаются положения комиссии и ее состав, – сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

В документе говорится: «Образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики».

Новую структуру возглавит заместитель председателя Совбеза России, в настоящее время этот пост занимает Дмитрий Медведев.

Отмечается, что комиссия создана для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности государства в миграционной сфере и регулирования процессов миграции в интересах социально-экономического развития.

В тексте указа также говорится: «Структура также будет координировать деятельность различных органов власти и организаций в вопросах миграционной политики».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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