Россия восстановила сгоревшие в 2021 году леса

Площадь восстановленных лесов в России по итогам 2021 года оказалась больше площади поврежденных посадок, заявил глава Минприроды Александр Козлов. Он назвал прошлый год переломной точкой в работе по восстановлению зеленого покрова России.

«В прошлом году впервые за много лет площадь лесовосстановления превысила площадь вырубленных и погибших деревьев. Новый лес высажен на территории более миллиарда гектар. Успех прошлого года это переломная точка, после которой мы пойдем на наращивание», – сказал министр, выступая в Совете Федерации.

Он напомнил, что нужно восстановить еще очень большие площади, где деревья погибли от огня или были вырублены. Стратегия низкоуглеродного развития страны содержит положения о том, что поглощающая способность российских лесов должна увеличится вдвое.

«Сейчас баланс оценивается в 614 млн тонн СО2 в год. Наш лес – это 20% всех мировых запасов», – сказал Козлов.

Москва, Наталья Рязанова

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