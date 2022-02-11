Возмещен ущерб от загрязнения Черного моря в 2020 году

Пресс-служба Росприроднадзора в пятницу, 11 февраля, сообщила, что ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) по решению судов возместило 1,31 млн. рублей ущерба, причиненного Черному морю вследствие перевалки зерновых.

В сообщении ведомства говорится, что «в мае 2020 года это ведомство обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края по факту загрязнения акватории морского порта Новороссийска: при погрузке зерна на судно в воду попала зерновая пыль и шелуха. Площадь загрязнения составила 87,5 кв. метров. Ущерб, причиненный водному объекту, оценен в 1,31 млн. рублей». Сообщается, что тогда НМТП возместить ущерб добровольно отказался.

В сентябре 2021 года Краевой арбитраж встал на сторону Росприроднадзора, признав расчет истца по размеру вреда верным.

В декабре 2021 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность действий ведомства и оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Москва, Иван Бабурин

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