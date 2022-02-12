Более 30 российских боевых кораблей вышли на учения в Черное море

Черноморский флот вывел из Севастополя и Новороссийска более 30 боевых кораблей разных классов на учения. Маневры являются частью серии тренировочных выходов кораблей в акваториях всех прилегающих к российской территории морей.

«Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил Черноморского флота, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника», – говорится в сообщении пресс-службы флота.

На разных этапах корабельные соединения будут работать вместе с морской авиацией и подразделениями береговых войск для отработки ракетных, артиллерийских стрельб, ракетных и бомбовых ударов по целям в море, на суше и в воздухе.

Вышедшая на учения группировка судов включает фрегаты, малые ракетные корабли и ракетные катера, сторожевые и малые противолодочные корабли, корабли десанта и противоминной обороны.

По данным Минобороны, в январе-феврале проводится серия военно-морских учений для отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите интересов России в Мировом океане и противодействию военным угрозам с моря. Маневры пройдут в акваториях прилегающих к российской территории морей. Отдельно учения проведут в Тихом океане и северо-восточной части Атлантического. Всего к мероприятиям привлечены более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц техники, около 10 тыс. военнослужащих.

Москва, Наталья Рязанова

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