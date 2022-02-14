Минздрав утвердил перечень препаратов, влияющих на летчиков и диспетчеров

Перечень медикаментов, влияющих на способность выполнять функции члена летного экипажа воздушного судна и диспетчера управления воздушным движением в понедельник, 14 февраля, утвердил минздрав РФ. Соответствующий приказ за подписью министра здравоохранения России Михаила Мурашко опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В приказе говорится: «Утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов, влияющих на способность выполнять функции члена летного экипажа воздушного судна и диспетчера управления воздушным движением».

Сообщается, что в перечень препаратов вошли лекарства, угнетающие центральную нервную систему, содержащие этанол и влияющие на вегетативную нервную систему, опиоидные анальгетики, антипсихотические средства, медикаменты для лечения деменции, противопаркинсонические, противоэпилептические и противоопухолевые средства, а также противомалярийные препараты.

Москва, Иван Бабурин

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