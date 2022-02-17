Президент России потребовал в 2022 году повысить реальные доходы россиян

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в четверг, 17 февраля, заявил, что реальные доходы россиян должны вырасти не менее, чем на 2,5%, – сообщает РИА Новости.

Президент России сказал: «Напомню, что в текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5 %. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить».

Также Путин обратил внимание на то, что «увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но и на экономический рост».

Что касается Послания Федеральному Собранию, российский лидер заявил, что это не просто «обещание коврижек», дополнительных льгот, а демонстрация направления развития страны.

Москва, Иван Бабурин

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