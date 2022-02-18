Путин распорядился о единовременной выплате беженцам с Донбасса

Владимир Путин дал поручение правительству России осуществить единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в размере десяти тысяч рублей, – сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил: «Каждый прибывший из Донбасса в Ростовскую область беженец должен будет получить выплату в размере 10 тысяч рублей»
Также Кремль сообщает, что беженцев из Донбасса, которые прибудут в Ростовскую область, кроме размещения обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медпомощь.
Также сообщается, что президент России переговорил по телефону с ВРИО главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения беженцев.
РИА Новости сообщило о мощном взрыве в Донецке в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР.
Москва, Иван Бабурин
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