Путин выступил с обращением по случаю Дня защитника Отечества

Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня защитника отечества среду, 23 февраля, заявил, что обеспечение обороноспособности России остается важнейшей государственной задачей, а Вооруженные Силы РФ служат надежной гарантией мирной жизни граждан.

В эфире телеканала Россия 24 президент России сказал: «Интересы России и безопасность граждан для нас безусловны, будем и дальше развивать армию и флот. Внезапные проверки и регулярные масштабные учения показали, что подготовка и слаженность частей и соединений российской армии серьезно выросли. Вооруженные силу РФ стали более мобильными, обрели новый боевой опыт. В ходе операции в Сирии на деле доказали, что способны решать самые сложные задачи. Серьезно выросла подготовка и слаженность частей и соединений. Это наглядно показывают внезапные проверки, маневры, регулярные масштабные учения, в том числе с участием наших союзников, а также ответственные миротворческие операции».

Владимир Путин также отметил, что «на боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире».

«Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил», – заявил президент России.

Также глава государства отметил, что призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа. При этом он указал, что «наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем».

Москва, Иван Бабурин

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