Российская армия вывела из строя более двухсот военных объектов Украины

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу, 25 февраля, сообщил, что Российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, – сообщают СМИ.

Представителям СМИ Конашенков заявил следующее: «Всего российскими Вооруженными Силами выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций. Сбито 6 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов».

«Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники. Среди трофеев – американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW», – добавил Конашенков.

Кроме того, официальный представитель министерства обороны России сообщил, что российские военные в ходе специальной военной операции на Украине блокировали города Конотоп и Сумы, принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в окрестностях.

«Подразделения Вооруженных Сил Российской едерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах. Группировка войск Луганской народной республики продвинулась на глубину до 21 км и овладела населенным пунктом Трёхизбенка», – заявил Игорь Конашенков.

Следует отметить, что официальный представитель военного командования ДНР Эдуард Басурин ранее сообщил, что число жертв обстрелов со стороны ВСУ в ДНР возросло до четырех человек.

Москва, Иван Бабурин

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