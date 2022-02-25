МИД России очертил пути урегулирования на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров, официальный представитель МИД Захарова и российский постпред при ЕС Чижов, заявили сегодня, 25 февраля, что цель российской операции – обеспечить демилитаризацию и денацификацию Украины, – сообщают СМИ.

В заявлении российского МИДа говорится, о привлечении марионеточного режима в Киеве к ответственности за совершенные преступления.

«Зеленского в какой-то момент ждет трибунал. Россия надеется, что украинский народ освободится от гнета националистического правительства и сможет свободно определить свое будущее», – заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Также в МИД России заявили: «Территория ДНР и ЛНР будет расширена до размера Донецкой и Луганской областей. В какой-то момент на Украине возможны новые власти – и ДНР, и ЛНР найдут с ними общие основания для переговоров. Россия не намерена оставаться на Украине, выведет войска после операции, ей не нужна территория Украины, никто не собирается ее оккупировать».

Москва, Иван Бабурин

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