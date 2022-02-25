Российские подразделения вошли в Мелитополь

Москва, февраль 26 (Новый День, Иван Бабурин – Министерство обороны РФ сообщило, что вечером в пятницу, 25 февраля, российские военные, не встречая сопротивления, вступили в украинский город Мелитополь после высадки морского десанта, – сообщает РИА Новости.

«Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», – говорится в сообщении.

Сообщается, что мелитопольцы приветствовали российских военных, а отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами.

В российском минобороны еще раз подчеркнули, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.

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