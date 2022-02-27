Минобороны РФ сообщило о погибших и раненых российских военных на Украине

Минобороны России впервые заявило о погибших и раненых в ходе военной операции на Украине. Также ведомство сообщило о «немногих» захваченных в плен российских военнослужащих.

«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи», – заявил официальный представитель Минбороны Игорь Конашенко на брифинге (цитата по «Интерфаксу»), отметив, что потери российской армии многократно меньше количества уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих вооруженных сил Украины.

В военном ведомстве отметили, что российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач.

Минобороны РФ также сообщило, что к пленным российским военным применяют пытки и истязания.

«Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную», – сказал Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что «фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами».

«Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность», – пообещали в ведомстве.

На этом же брифинге Конашенков сообщил, что с начала военной операции уничтожены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 27 пунктов управления и узлов связи, 38 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 56 РЛС.

По его словам, сегодня уничтожены семь зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 у Краматорска, сбиты три ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2» под Черниговом.

Также с начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронемашин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники, уточнили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

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