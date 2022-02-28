Минобороны России рассказало о ситуации на вечер понедельника 28 февраля

Официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник вечером, 28 февраля, сообщил на брифинге, что за последние сутки добровольно сложили оружие ещё 110 украинских военных.

Кроме того Конашенков рассказал, что российская оперативно-тактическая авиация поразила 6 колонн бронетехники украинских вооруженных сил.

«Российские силы с начала операции поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 31 пункт управления и узел связи, 81 комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций. Уничтожены 311 танков и других бронемашин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов», – сообщил Официальный представитель минобороны России.

Напомним, что на утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи военных объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.

Как заявляет минобороны РФ, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»