Утвержден состав комиссии по противодействию санкциям

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав правкомиссии по противодействию санкциям, – сообщается в телеграм-канале российского кабинета министров.

В сообщении говорится: «Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. Правкомиссия будет работать в режиме оперативного штаба».

В состав комиссии включены: вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, помощник президента Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов.

Также в комиссию вошли первый зампред Госдумы Александр Жуков, зампред Совфеда Николай Журавлев, руководитель ФНС Даниил Егоров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, зам.главы администрации в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, что ранее во вторник, 1 марта, на совещании по повышению устойчивости российской экономики Михаил Мишустин сообщил о решении о переводе работы комиссии в новый формат.

Принято решение, что комиссию возглавит глава российского кабмина Михаил Мишустин, его заместителями станут первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва, Иван Бабурин

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