Подписан указ об обеспечении временных мер по финстабильности России

Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ», – сообщает Кремль.

В сообщении говорится: «Президент России подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

В документе отмечается, что принятые меры вызваны «недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» и направлены на защиту национальных интересов.

Согласно указу, сделки лиц из недружественных стран с ценными бумагами, недвижимостью, а также выдача им рублевых кредитов будут возможны только с одобрения правкомисии.

Также в документе говорится, что со среды 2 марта из России запрещен вывоз иностранной валюты в сумме более 10 тыс. долларов.

«Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», – говорится в указе.

Москва, Иван Бабурин

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