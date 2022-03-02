Список «недружественных» стран, куда заморожены трансграничные переводы

Банк России распространил среди кредитных организаций предписание о приостановке трансграничных переводов в государства, объявившие об антироссийских санкциях. Деловая газета Ведеомости опубликовала список стран, куда компании и физлица, являющиеся резидентами стран, не смогут переводить деньги из России.

Сообщается, что в список «недружественных» вошли 43 страны. ЦБ официально подтвердил введение запрета на переводы, но список стран пока не опубликован, вероятно, он будет дополняться. Запрет действует с 1 по 31 марта 2022 г.

Список недружественных стран.

Западная Европа: Австрия, Бельгия, Германия, Люксембург, Нидерланды, Франция, Швейцария;

Северная Европа: Великобритания, Дания, Джерси, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония;

Восточная Европа: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия;

Южная Европа: Албания, Гибралтар, Греция, Кипр, Испания, Италия, Мальта, Португалия, Словения, Хорватия;

Америка: Ангилья, Британские Виргинские острова (БВО), Канада, США;

Азия: Сингапур, Тайвань, Япония.

Австралия, Новая Зеландия также включены в список недружественных стран.

Следует напомнить, что кроме запретов для резидентов недружественных стран ограничены любые трансграничные переводы нерезидентов России без открытия банковских счетов свыше $5000 в месяц или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу на дату транзакции. Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ, – сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Регулятор напоминает, что мера направлена на предотвращение вывода средств из России и поддержание финансовой стабильности.

Москва, Иван Бабурин

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