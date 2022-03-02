В России создан штаб по гуманитарному реагированию

Начальник Национального центра управления обороной РФ центра генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 2 марта, заявил, что в России создан Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию в связи с проведением спецоперации на Украине создан на базе, – сообщают СМИ.

Как заявил Мизинцев, с учетом «исключительной важности гуманитарной составляющей в ходе проведения специальной военной операции на Украине решением руководства страны в Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе в круглосуточном режиме».

Сообщается, что в состав штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов РФ. Основными задачами Межведомственного координационного штаба являются оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской народных республик, обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.

«На сегодняшний момент совместно с МВД, МЧС, МИД, ФСБ, Минздравом, Минтрудом и Минтрансом России, Роспотребнадзором и органами исполнительной власти регионов РФ организована эвакуация мирного населения и иностранных граждан. Для этого в субъектах федерации созданы межведомственные оперативные штабы, в аэропортах, железнодорожных и автобусных вокзалах развернуты соответствующие группы» – сказал генерал-полковник Мизинцев.

Также начальник Центра сообщил, что система достойного приема граждан Украины на территории России на данный момент работает эффективно и бесперебойно.

«Оперативно решаются вопросы по размещению детей в детских дошкольных учреждениях, школьников и студентов – в образовательных учреждениях, а также по трудоустройству прибывающих граждан по месту временного пребывания», – сказал Мизинцев.

Кроме того, сообщается, что Вооруженные силы РФ рассчитывают на содействие ООН, ОБСЕ и правозащитников в решении гуманитарных вопросов на Украине.

«Очень рассчитываем на авторитет и оперативное содействие в решении этих первоочередных гуманитарных вопросов со стороны всех структур ООН, ОБСЕ, а также правозащитных организаций», – заявил начальник Национального центра управления обороной РФ центра генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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