Россия будет фиксировать преступления наемников на Украине

Следственный Комитет (СК) РФ сообщил, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты участия наемников в совершении преступлений на территории Украины.

В сообщении СК говорится, что по информации из открытых источников, иностранные наемники прибывают на территорию Украины для оказания поддержки украинским военным.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на территорию Украины, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий с целью привлечения к уголовной ответственности по ст. 359 УК РФ (наемничество), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – сообщили в следкоме.

Кроме того, на сайте СК РФ сообщается, что Бастрыкин поручил продолжить фиксировать доказательства о новых случаях получения ранений и гибели мирных граждан в результате обстрелов ВСУ.

В ведомстве сообщили, что Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата «продолжить работу по фиксации и закреплению доказательств о новых случаях получения ранений и гибели мирных граждан в результате обстрелов ВСУ. Также председатель СК России указал подчиненным на необходимость тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»