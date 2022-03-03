В России крупные торговые сети ограничили наценки

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) сообщила, что с 3 марта три крупные сети российских магазинов «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка» ограничивают наценки на некоторые товары на уровне до пяти процентов, – сообщили в пресс-службе ведомства.

«Все компании направили свои предложения по параметрам добровольных обязательств по ограничениям. Наценки на ряд позиций не будут превышать пяти процентов в таких категориях товаров, как молочная продукция, сахар, хлеб и хлебобулочные изделия, а также овощи так называемого «борщевого набора». При этом ретейлеры уточнили, что перечень будет ежемесячно актуализироваться «в связи с меняющейся конъюнктурой рынка», – сообщили в ФАС.

Сообщается, что в торговых залах установят специальные ценники на эти продукты, чтобы информировать покупателей. В ФАС, в свою очередь, что обязательства об ограничении наценок добровольны.

Напомним, что 1 марта в ФАС сообщили, что наценки на продукты на уровне пяти процентов ограничивают такие крупные сети, как «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит». Механизм ограничения наценок ранее разработали ФАС, Минпромторг и Минсельхоз России.

Москва, Иван Бабурин

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