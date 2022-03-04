В России за призывы к санкциям отныне грозит уголовная ответственность

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому теперь за призывы к введению или продлению политических и экономических санкций против России, граждан страны или российских юридических лиц теперь, кроме административной грозит и уголовная ответственность. В Уголовный кодекс РФ добавлена статья 284.2., – сообщается на сайте Кремля.



Сообщается следующее: «Административная ответственность наступает за призывы к осуществлению иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза мер ограничительного характера, выражающихся во введении или продлении политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации либо российских юридических лиц, совершенные гражданином Российской Федерации и (или) российским юридическим лицом, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».



В случае, если нарушение совершено повторно, ответственность будет уже уголовной. Наказание предусматривает штраф до 500 тыс. руб., ограничение свободы до трех лет, арест на срок до шести месяцев, лишением свободы до трех лет.



Москва, Иван Бабурин

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